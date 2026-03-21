Un procedimento giudiziario si apre a Brescia con l’esame di un’inchiesta della Dda che coinvolge accuse di rapine, usura ed estorsioni. Durante le indagini sono state documentate anche minacce con teste di capretto usate per intimidire. L’udienza in tribunale rappresenta il momento in cui vengono ascoltati i testimoni e si approfondiscono i dettagli delle attività criminose.

Brescia – Teste di capretto gettate in giardino come sinistro avvertimento, rapine, usura, estorsioni. Era lo scenario portato alla luce nel dicembre 2024 da un’operazione della Mobile che si era conclusa con cinque misure cautelari tra Brescia e Palermo. L’inchiesta, ora con sette imputati, è approdata in Tribunale. In tre – i fratelli Marcello e Salvatore Sirchia, con Salvatore Spadaro, di Nave – avevano chiesto di patteggiare una pena di due anni e il giudice sui primi due, essendo stata la contestazione di tentata estorsione con metodo mafioso riqualificata in tentata truffa, deciderà il prossimo 26 marzo. Spadaro, che rispondeva di rapina, invece ha visto accolta la propria richiesta (pena sospesa). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapine, usura, estorsioni e teste di capretto usate per intimidire: l’inchiesta della Dda arriva in aula a Brescia

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