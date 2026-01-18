Clan Cava trent’anni di condanne ad Avellino per usura ed estorsioni

Il Tribunale di Avellino ha emesso quattro condanne, con un totale di trent’anni di reclusione, nel procedimento riguardante le attività del clan Cava. L’operazione si inserisce nel quadro delle indagini sulle pratiche di usura ed estorsione nella provincia, evidenziando l’impegno delle autorità nel contrasto a questo fenomeno. La sentenza rappresenta un importante passo nella lotta contro la criminalità organizzata nella regione.

Il processo celebrato davanti al Tribunale Collegiale di Avellino si è concluso con quattro condanne, per un totale di trent’anni di reclusione. Il collegio, presieduto da Sonia Matarazzo, ha accolto le richieste avanzate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, rappresentata dal. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

