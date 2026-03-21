A Bolzano, una ragazza di 20 anni è stata arrestata per aver sottratto il portafoglio a un anziano e aver opposto resistenza durante l’intervento delle forze dell’ordine. Due cittadini hanno assistito alla scena e hanno contribuito a fermare la giovane, portandola infine in manette. L’episodio si è verificato nel centro città, dove la giovane ha agito in modo rapido e deciso.

Fermata e arrestata una giovane donna italiana di 20 anni per rapina e resistenza a pubblico ufficiale a Bolzano. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, quando la donna è stata bloccata da due cittadini dopo aver sottratto un portafoglio a un anziano. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di arrestare la responsabile e restituire la refurtiva alla vittima. I fatti: la dinamica della rapina Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella giornata di ieri a seguito di una segnalazione ricevuta dalla Centrale Operativa della Questura di Bolzano. La pattuglia della Squadra Volante è stata inviata in zona ponte Resia, dove due cittadini “eroi” avevano trattenuto una giovane donna, responsabile di un furto ai danni di una persona anziana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ragazza scippa un anziano a Bolzano, così due cittadini "eroi" l'hanno fatta arrestare

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