Le mamme del Parco Conocal di Napoli hanno ottenuto un importante risultato nella difesa delle proprie idee di futuro. Lunedì 19, l’Istituto Comprensivo 88 “Eduardo De Filippo” ha celebrato il successo di un percorso condiviso, simbolo di impegno e determinazione. Questa vittoria testimonia come l’impegno comunitario possa contribuire a migliorare il quartiere e a promuovere un ambiente più sicuro e sostenibile per i bambini.

di Salvatore Cocchio Le mamme del Parco Conocal di Napoli hanno vinto. Lunedì 19 la campanella dell’Istituto Comprensivo 88 “Eduardo De Filippo” ha suonato più forte del solito, come a dire: ce l’abbiamo fatta. Le porte si sono riaperte con un simbolico taglio del fiocco. Volti sorridenti ovunque: docenti, genitori, giornalisti. Questa è la storia di alcune mamme che non si sono arrese. Vivono al Parco Conocal, nel quartiere Ponticelli – periferia est di Napoli – un agglomerato di case popolari costruite dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980. Qui lo Stato ha dato due cose: una casa e il buio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le mamme del Parco Conocal di Napoli ce l’hanno fatta: così hanno difeso un’idea di futuro

“Donne che ce l’hanno fatta”. Consegnati i riconoscimentiL'articolo presenta i riconoscimenti assegnati alle donne che hanno raggiunto importanti traguardi nel campo della chirurgia testa-collo presso Asst Pavia, e celebra anche le figure di donne impegnate nel sociale e nello studio, come Michelangela Barba di Ebano onlus, studentesse e volontarie che ogni giorno si distinguono per il loro impegno e dedizione.

Donne che ce l’hanno fatta. La presidente di Alaus premiata a Pavia: "Momento emozionante"La dottoressa Eugenia Chiapparini, presidente dell’Associazione Alaus di Lodi, è stata premiata sabato 13 dicembre presso l’Università di Pavia con il riconoscimento “Donne che ce l’hanno fatta”.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Albero crolla al Parco Junior e colpisce la testa di una turista. L'incidente sotto gli occhi di mamme e bambini - All'improvviso uno strano rumore e un grosso ramo che si spezza e cade in testa una donna. ilgazzettino.it

MAMME IN CAMMINO è il martedì mattina dalle ore 10 nel parco Colonnetti (con partenza da Casa nel Parco). L'attività è pensata per donne in gravidanza o con bambini da 0 a 3 anni: lungo percorsi pedonali nel parco, sarà possibile camminare in gruppo gu - facebook.com facebook