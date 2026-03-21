La band romana Radici nel Cemento torna con un nuovo singolo intitolato “Se resto solo”. Dopo più di trent’anni di attività, la formazione riprende il suo percorso musicale, mescolando elementi di reggae e introspezione. Il singolo rappresenta un nuovo capitolo per il gruppo, che ha segnato un’epoca nel panorama musicale italiano. La pubblicazione è stata annunciata di recente.

Dopo oltre trent’anni di carriera ai vertici della scena underground italiana, la storica band romana Radici nel Cemento torna sulla scena musicale. “Se resto solo” è il titolo del nuovo singolo, disponibile da venerdì 20 marzo su tutte le piattaforme digitali per l’etichetta Redgoldgreen Label. L’arrangiamento è completato dal contributo tecnico di Giuseppe Salvaggio (basso), Pietro Gioia (tromba), Michele Fortunato (trombone) e Simone Empler (tastiere), che creano un tappeto sonoro vintage e vibrante. “In ‘Se resto solo’ ci mettiamo a nudo. È un bilancio sincero tra passato e futuro, un dialogo tra entusiasmo e autocritica.” Il testo di “Se resto solo” rappresenta un momento di riflessione intima per la band. 🔗 Leggi su Multisapere.com

© Multisapere.com - Radici nel Cemento: il grande ritorno con il nuovo singolo “Se resto solo”

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