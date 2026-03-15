Il 6 febbraio 2026 segna l’uscita digitale di Toda La Noche, primo singolo della neonata etichetta Debed Records guidata dall’artista LENny. Questo brano house, che mescola voci spagnole con elementi progressivi e balearici, inaugura una nuova fase creativa per il musicista classe 1990. Lenny Lorenzi, nato in Romagna ma con radici profonde a New York, conferma come la musica rimanga lo strumento principale per esprimere le proprie emozioni. La sua esperienza internazionale non ha mai cancellato il legame con la terra d’origine, tanto da confessare che la mancanza più grande quando è all’estero riguarda proprio la piadina romagnola. L’artista ha costruito un percorso che parte dai locali della Riviera romagnola per arrivare ai club più famosi del mondo, mantenendo sempre viva l’identità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lenny: nuovo singolo e ritorno alle radici romagnole

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