Follia a Bologna | studente delle medie minaccia i compagni con un coltello

Follia a Bologna, dove un ragazzo di circa 13 anni ha minacciato i compagni con un coltello durante una lite a scuola. L'episodio si è verificato in una scuola media nella periferia della città, creando preoccupazione tra studenti e genitori. Il giovane ha estratto un coltello artigianale e ha minacciato gli altri, ma nessuno si è fatto male. La vicenda è finita con l’intervento delle forze dell’ordine.

L'episodio a Bologna. Un ragazzo non ancora quattordicenne di una scuola media nella periferia di Bologna è stato protagonista di un episodio preoccupante: durante una lite con alcuni compagni, ha estratto un coltellino artigianale, minacciando gli altri studenti. Secondo quanto riportato dall'edizione locale de Il Resto del Carlino, il giovane aveva probabilmente nascosto il coltello nel suo astuccio e lo aveva realizzato da solo. La discussione tra i ragazzi è degenerata rapidamente, fino a quando l'alunno ha puntato l'arma verso i compagni. L'intervento degli insegnanti e dei Carabinieri.

