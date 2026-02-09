Pistole in casa nonostante il porto d' armi scaduto | 40enne finisce nei guai

I Carabinieri di Mondragone hanno scoperto un 40enne di Carinola con pistole e munizioni in casa, nonostante il porto d’armi fosse scaduto. L’uomo è stato denunciato per detenzione abusiva di armi.

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 40 anni residente a Carinola, ritenuto responsabile di detenzione abusiva di armi e munizioni.Il controllo è avvenuto questa mattina nell'ambito di servizi mirati al contrasto dei reati in genere.

