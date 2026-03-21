Qui COMO Fabregas non si fida del Pisa pericolante | Squadra viva Serve mentalità

A due giorni dalla partita contro il Pisa, Cesc Fabregas si presenta in conferenza stampa e inizia ricordando Michael Hartono. Il giocatore spagnolo esprime dubbi sullo stato del Pisa, definendolo una squadra viva, e sottolinea la necessità di avere una mentalità forte per affrontare la sfida. Fabregas evidenzia quindi l’importanza di prepararsi con attenzione per la partita in programma.

A due giorni dalla sfida casalinga contro il Pisa, Cesc Fabregas decide di aprire la conferenza stampa con un ricordo di Michael Hartono. "Il Como non ha più una persona importante, che ha fatto tanto per noi", dice il tecnico, prima di parlare del confronto di domani. "I toscani stanno attraversando un buon momento e faranno di tutto per vincere. Sarà una partita diversa dalle altre, dovremo fare tantissima attenzione - prosegue Fabregas - Hanno ancora la speranza di salvarsi, nell’ultima hanno fatto molto bene anche in dieci, è una squadra viva. Anche per noi la vittoria è fondamentale, dobbiamo entrare in campo con la giusta mentalità". L’allenatore si dice poi contento delle numerose convocazioni dei giocatori del Como nelle varie nazionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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