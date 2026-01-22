Qui COMO, con Fabregas che si mostra soddisfatto della situazione attuale, si prepara al mercato di gennaio. La squadra, terza in classifica e vicina alla qualificazione in Europa, punta a rafforzarsi ulteriormente. Tra i possibili arrivi, il sogno è Sorloth, mentre è stata avanzata un’offerta per Kaiki. La stagione prosegue con ottimi risultati e l’obiettivo di consolidare la posizione in vista del finale di campionato.

Sesto posto, piena zona Europa a -5 dalla Champions. E un mercato di gennaio che potrebbe portare qualche altro gioiellino. Como continua a sognare in grande e le parole di Cesc Fabregas sono chiare: "Proviamo a essere una macchina perfetta, c’è un grande presidente e un grandissimo staff. Sono contentissimo qui, anche quest’estate (quando l’Inter aveva bussato, ndr) sono rimasto tranquillo. La gente crede in noi". La società ha dichiarato di avere già grandi giocatori. Ne è la dimostrazione Baturina: dopo le difficoltà iniziali il croato ha mostrato le sue qualità. Alcuni infortuni (Diao, Morata e Addai) tuttavia, oltre all’invitanteclassifica, potrebbero far cambiare strategia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui COMO. Fabregas rilancia: "Contentissimo qui». Il sogno è Sorloth. Offerta per Kaiki

“1-3, il risultato è 1-3. Risultatismo, che qui piace tanto”: la polemica di Fabregas contro i commentatori Dazn dopo Como-MilanCesc Fabregas ha commentato la copertura mediatica del match Como-Milan, evidenziando come l’analisi dei dati statistici, come i tiri e i gol attesi, possa essere interpretata in modo diverso dai commentatori.

Leggi anche: Qui comO. Suwarso rilancia: "Nuovo stadio da 15 mila posti e dieci ristoranti»

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: La sufficienza di Fabregas nei confronti del risultatismo è l'ultimo atto di arroganza dei nuovi depositari della verità nel calcio Siamo andati oltre l'inversione dell'onere della prova. Chi vince, deve giustificarsi se non vince con i canoni oggi imperanti. Di Massim; Qui COMO. Fabregas rilancia: Contentissimo qui. Il sogno è Sorloth. Offerta per Kaiki; Formazioni ufficiali Como-Milan: out Pulisic, le scelte di Fabregas e Allegri; Como, esame per l’Europa. Fabregas rilancia Rodriguez.

Como, esame per l’Europa. Fabregas rilancia RodriguezI lariani dovranno evitare il contraccolpo dopo la sconfitta col Milan. Contro la Lazio all’Olimpico si rivedono dal 1’ anche Valle e Carlos. ilgiorno.it

Fàbregas dopo Lazio-Como 0-3: Grande partita, avete parlato tutta la settimana di risultatisti e giochisti così... Baturina aveva bisogno di tempoSERIE A - Il Como di Fàbregas travolge 3-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. Il gol di Baturina - e la doppietta di Nico Paz - permettono alla compagine la ... eurosport.it

RISULTATISTI CONTRO GIOCHISTI. E IN POLITICA Risultatisti contro giochisti. La polemica in apparenza solo calcistica tra Allegri e Fabregas, rispettivamente allenatori di Milan e Como travalica la polemica sportiva e dice in realtà molto sulla natura degli it - facebook.com facebook

#Fabregas: “Percorso di crescita stupendo, stasera vittoria super. Futuro A #Como sto bene” x.com