Sam Beukema, difensore olandese, ha rilasciato un’intervista a Radio CRC in cui ha parlato della sua esperienza con l’Napoli. Ha descritto la mentalità di squadra come da grande club e ha ammesso di apprezzare le canzoni napoletane. Le sue parole si sono concentrate sulla sua vita e sulla percezione del gruppo in campo e fuori.

Sam Beukema, difensore azzurro, ha parlato a Radio CRC della sua avventura napoletana. «Sapevamo che il Lecce gioca tanto con le palle lunghe, era importante vincere le seconde palle e, secondo me, nel primo tempo dovevamo fare meglio su questo aspetto. Loro inoltre hanno iniziato con il gol: dobbiamo fare meglio sulle palle inattive e capire l’importanza di queste occasioni. Sono importanti sia in fase offensiva, per fare gol, come abbiamo fatto in alcuni momenti, che da assorbire in fase difensiva. Abbiamo analizzato il gol subito e sappiamo dove dobbiamo migliorare. Nel secondo tempo si è vista la differenza: vincevamo più seconde palle ed abbiamo trovato più spazi dove potevamo fare male all’avversario. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Beukema: “Qui mentalità da grande squadra, adoro le canzoni napoletane”

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