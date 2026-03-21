Il referendum costituzionale del 22-23 marzo rappresenta il quinto nella storia della Repubblica Italiana. Si svolge su una proposta di modifica della Costituzione e coinvolge gli elettori chiamati a esprimersi su un tema di rilevanza nazionale. La consultazione si terrà in due giornate consecutive, con la possibilità di votare sia domenica che lunedì. La consultazione si svolge in un momento di attenzione politica e sociale.

Come finirono gli altri? 7 ottobre 2021 – Riforma del Titolo V promossa dai Governi D’Alema I, II e D’Amato II – Vince il sì con il 64,2% 25 e 26 giugno 2006 – Riforma sulla Devolution promossa dai Governi Berlusconi II. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Quello del 22-23 marzo sarà il quinto referendum costituzionale nella storia della Repubblica

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