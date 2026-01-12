Giustizia | fissata la data del referendum costituzionale 22 e 23 marzo

Il Consiglio dei ministri ha stabilito che il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati si terrà il 22 e 23 marzo. Questa consultazione rappresenta un momento importante nel percorso di revisione costituzionale, coinvolgendo direttamente i cittadini nelle decisioni sulle riforme del sistema giudiziario italiano. Le date sono state ufficializzate per garantire un'adeguata organizzazione e partecipazione democratica.

AGI - Secondo quanto si apprende il Consiglio dei ministri ha fissato per il 22 e il 23 marzo le date dello svolgimento del referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. Nelle stesse date del referendum confermativo, ovvero il 22 e 23 marzo, si svolgeranno anche le elezioni suppletive. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Giustizia: fissata la data del referendum costituzionale, 22 e 23 marzo Leggi anche: Meloni su riforma Giustizia: “22-23 marzo data referendum, nessuna forzatura” Leggi anche: Referendum sulla giustizia, il governo ha deciso la data: si voterà il 22 e 23 marzo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Referendum sulla giustizia, ecco la risposta a Meloni del Comitato del No; Verso il referendum il 22-23 marzo, il governo va avanti ma è già pronto il ricorso; Quando si vota per il referendum giustizia 2026: il piano del governo; Giustizia, referendum il 22 marzo. Entro l’estate la legge elettorale. Giustizia: fissata la data del referendum costituzionale, 22 e 23 marzo - Secondo quanto si apprende il Consiglio dei ministri ha fissato per il 22 e il 23 marzo le date dello svolgimento del referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. msn.com

Lavinia, 7 anni. Una statua non fissata in un hotel di Monaco. Una vita interrotta. Il caso viene archiviato: per la giustizia tedesca non ci sono colpevoli. Resta solo l'immenso dolore di una famiglia e l'incredulità di fronte a tanta ingiustizia. Una vergogna che no - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.