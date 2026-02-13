Senza cultura strategica non c’è autonomia europea L’analisi di Preziosa

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato che senza una chiara strategia culturale, l’Europa rischia di perdere la sua autonomia. Durante un discorso ufficiale, ha ricordato le parole di Alcide De Gasperi, spiegando che di fronte a tensioni crescenti tra gli Stati, la vera risposta è investire nella cultura e nel dialogo. Mattarella ha anche citato un episodio di recenti scontri diplomatici tra alcuni Paesi europei, evidenziando come la mancanza di una visione condivisa possa alimentare divisioni.

Quando il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha richiamato il pensiero di Alcide De Gasperi affermando che, di fronte al riemergere di elementi di barbarie nei rapporti tra gli Stati, la risposta più preziosa è promuovere e trasmettere cultura, ha evocato una categoria politica prima ancora che morale. La cultura, in questa prospettiva, non è soltanto patrimonio identitario, ma struttura cognitiva attraverso cui una comunità interpreta la realtà e orienta le proprie decisioni collettive. Ciò che l'Europa ha progressivamente smarrito nel lungo periodo di pace successivo alla Seconda guerra mondiale è, in larga misura, la cultura della sicurezza strategica.

L’autonomia strategica europea si inserisce nel contesto di un rapporto complesso con gli Stati Uniti, soprattutto in risposta alle crescenti minacce di sicurezza e alle evoluzioni geopolitiche.

