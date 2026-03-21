Nel quartiere Rio Salto Castelvecchio di Savignano sul Rubicone sono stati raccolti 130 scatoloni di aiuti alimentari. L’iniziativa si è svolta durante l’inaugurazione dei Quartieri Solidali, un evento che ha coinvolto la comunità locale. La raccolta di viveri si è conclusa con il trasferimento dei pacchi alle persone bisognose della zona.

A Savignano sul Rubicone il quartiere Rio Salto Castelvecchio ha inaugurato i Quartieri Solidali 2026 raccogliendo 130 scatoloni pieni di riso, piselli in scatola, biscotti, merendine, caffè, latte zucchero, tonno, olio e prodotti per l’igiene acquistati dai residenti del quartiere per donarli a chi è più fragile. Afferma la presidente del Quartiere Assunta Ciaravolo: "I tempi sono sempre più difficili, ma anche quest’anno la generosità e solidarietà sono prevalsi dimostrando sentimenti ancora vivi nella nostra comunità. Ringraziamo tutti i volontari che mi hanno affiancato e tutti quelli che hanno donato". Ha proseguito Elena Battistini presidente Caritas del Rubicone: "Ogni anno il quartiere Rio Salto- Castelvecchio ci dà la spinta per ripartire al meglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quartiere Rio Salto Castelvecchio, raccolti 130 scatoloni di aiuti alimentari

Articoli correlati

Riqualificazione di via Rio Salto I°. C’è l’ok della giunta al progettoOk della giunta comunale di San Mauro Pascoli al progetto per la riqualificazione di parte di via Rio Salto I°, da via Myricae a via Bosnia per una...

Riqualificazione via Rio Salto I°: giunta approva il progetto di riadattamento dell’area verde**San Mauro Pascoli, l’ok della giunta per la riqualificazione di via Rio Salto I°: un intervento di 300mila euro per migliorare la sicurezza...

Una raccolta di contenuti su Quartiere Rio Salto Castelvecchio...

Temi più discussi: Savignano, il quartiere Rio Salto Castelvecchio ha raccolto 130 scatoloni solidali per chi ha bisogno; Quartiere Rio Salto Castelvecchio, raccolti 130 scatoloni di aiuti alimentari; Quartieri solidali per chi è in difficoltà; Si accende la focarina in via della Resistenza. I quartieri si sfidano: partecipano Avis, Aido e Protezione civile.

Quartiere Rio Salto Castelvecchio, raccolti 130 scatoloni di aiuti alimentariA Savignano sul Rubicone il quartiere Rio Salto Castelvecchio ha inaugurato i Quartieri Solidali 2026 raccogliendo 130 scatoloni pieni ... ilrestodelcarlino.it

Nel quartiere Rio Salto arriva Babbo NataleSono felici i bambini del quartiere Rio Salto - Castelvecchio di Savignano dove, nell’angolo tra via Longarone e Caduti... Sono felici i bambini del quartiere Rio Salto - Castelvecchio di Savignano ... ilrestodelcarlino.it

: al via la sesta edizione! Riparte la raccolta alimentare a favore di Caritas del Rubicone, nei quartieri di Savignano. Il primo appuntamento in calendario è con il Quartiere Rio Salto - Castelvecchio sabato 14 marzo dalle 8:00 a facebook