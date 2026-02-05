La giunta comunale di San Mauro Pascoli ha dato il via libera al progetto di riqualificazione di una via del paese. Si tratta di parte di via Rio Salto I°, da via Myricae a via Bosnia. Per realizzare i lavori, il Comune spenderà circa 300 mila euro. Ora si attende l’avvio dei lavori e i prossimi passi per sistemare la strada.

Ok della giunta comunale di San Mauro Pascoli al progetto per la riqualificazione di parte di via Rio Salto I°, da via Myricae a via Bosnia per una spesa di 300mila euro. L’intervento inizierà in primavera, durerà due mesi e prevede la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale sul lato mare, attraversamenti pedonali rialzati, la riqualificazione e adeguamento del marciapiede lato monte e il ripristino del manto stradale. Dicono il sindaco Moris Guidi e la vicesindaca e assessora ai lavori pubblici Stefania Presti: "Si tratta di un intervento prioritario che interessa una delle arterie principali del nostro paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riqualificazione di via Rio Salto I°. C’è l’ok della giunta al progetto

Approfondimenti su San Mauro Pascoli

La Giunta comunale di Fiorenzuola ha approvato recentemente il progetto per il completamento delle aree esterne del nuovo asilo nido in via Guareschi, intervenendo sui lavori di valorizzazione e ampliamento degli spazi esterni destinati ai bambini.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su San Mauro Pascoli

Argomenti discussi: Approvato la riqualificazione di via Rio Salto I: dalla pista ciclabile all'adeguamento del sistema fognario; Riqualificazione di via Rio Salto I°. C’è l’ok della giunta al progetto; Via Manzoni, partono i lavori sui primi due isolati. Si va verso la pedonalizzazione; Case Rosse, via libera alla variante: previste opere per 19 milioni di euro.

Riqualificazione di via Rio Salto I C’è l’ok della giunta al progettoSan Mauro Pascoli, lavori al via in primavera per un investimento di 300mila euro. msn.com

Gennaio é il mese più lungo dell’anno ma questo suo non finire mai ci ha regalato qualche giorno in più per arricchire il nostro calendario con alcune imperdibili partenze Il viaggio perfetto per qualsiasi esigenza e sogno: da un pellegrinaggio che arricc facebook