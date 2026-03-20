L’atleta azzurro Andy Diaz conquista la medaglia d’oro nel salto triplo ai Mondiali indoor di atletica leggera a Torun, in Polonia. L’evento si svolge con numerosi atleti provenienti da tutto il mondo che si sfidano in diverse discipline. La competizione ha visto Diaz emergere tra i partecipanti, ottenendo il miglior risultato nella sua specialità. La finale si è conclusa con questa vittoria italiana.

Esordio col botto per gli atleti azzurri ai campionati del mondo di atletica leggera indoor di Torun, in Polonia. Andy Diaz vince la medaglia d'oro nel salto triplo, con la misura di 17,47 (migliore prestazione mondiale dell'anno). Sul podio anche il giamaicano Jordan Scott (17,33) e l'algerino Yasser Triki (17,30). Al settimo posto il vicecampione mondiale all’aperto Andrea Dallavalle con 16,90. L'oro di Torun arriva dopo quello di Nanchino. L 'italo-cubano fa vedere di che pasta è fatto già al primo turno della finale diretta, regala soltanto 3,7 cm all'asse di battuta e indirizza la gara con un salto magistrale. Le insidie, in ogni caso, non mancano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'azzurro Andy Diaz è oro nel salto triplo ai Mondiali indoor

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