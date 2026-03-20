andy diaz oro nel triplo ai mondiali indoor

Andy Diaz ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo ai Mondiali indoor di Torun, in Polonia, con una misura di 17,47 metri. Si tratta del suo secondo titolo consecutivo in questa competizione.

Con la misura di 17,47 l'azzurro ottiene il secondo titolo di fila TORUN (POLONIA) - Andy Diaz è di nuovo campione del mondo indoor nel salto triplo. Ai Mondiali di atletica leggera a Torun, in Polonia, l'azzurro ha piazzato un 17,47 al primo salto decisivo per ottenere il secondo titolo consecutivo dopo Nanchino. Medaglia d'argento per il giamaicano Jordan Scott (17,33), bronzo per l'algerino Yasser Mohammed Triki (17,30). Settimo posto invece per Andrea Dallavalle, con la misura di 16,90. - foto Ipa Agency -. piaglbred 20-Mar-26 21:43 . 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Oro di Andy Diaz nel Salto Triplo | Mondiali Indoor di Atletica 2026

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