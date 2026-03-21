Quando Gianni il bello se la prese con il garantista Vassalli

Da ilfoglio.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa è la storia di una lettera scritta da Gianni il bello, indirizzata a un garantista di nome Vassalli. La missiva non fu mai pubblicata, e l’autore del testo confessò di aver paura di strapparla, conservandola per oltre quarant’anni in un cassetto. Ora, questa lettera è stata recuperata e viene resa nota, composta da due cartelle fitte di scritto.

Il mondo rovesciato del caso Tortora. Una lettera di 40 anni fa con le bugie del “pentito” Melluso e la sua ira verso il senatore Non fu mai pubblicata sul giornale, ma nemmeno ebbi il coraggio di strapparla. Per più di quarant’anni l’ho tenuta in un cassetto e adesso eccola qua, la lettera – due cartelle fittissime battute a macchina – con cui un finto “pentito”, tra i celeberrimi dell’epoca, sversava le sue accuse su Enzo Tortora e lanciava un messaggio ai magistrati che avevano voluto credergli. La serie televisiva “Portobello” e le polemiche sul referendum mi hanno spinto a ripercorrere un orrore giudiziario e a ritrovare quell’Espresso datato 23 luglio 1985. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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Quanti dem schierati con il Sì. L'ala garantista sarà decisivaSi oppongono alla deriva forcaiola della Schlein e si prendono gli insulti dei "compagni".

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Discussioni sull' argomento Gianni Morandi e Mogol assieme sul palco a Bologna: Quando ci siamo conosciuti parlavamo solo di calcio; Caso Tortora, l'avvocato Giovanni Falci: Ho conosciuto l'uomo Enzo, non parlavamo mai del processo; Fulminacci: La mia matrice resta indie anche nel mainstream. Gli inizi? A 6 anni con la chitarra; Gianni Parisi.

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