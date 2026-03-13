De Rossi l’amore a distanza di Felberbaum | Non è bello quando se ne va tuo migliore amico
Sarah Felberbaum ha condiviso sui social il suo “saluto” a Daniele De Rossi, che si è trasferito a Genova per allenare il Genoa. L’attrice ha scritto che si tratta di una nuova organizzazione familiare e ha espresso la sua nostalgia per il marito, che è anche il suo migliore amico. La distanza tra i due è diventata evidente sui social, dove lei ha mostrato il suo sentimento.
(Adnkronos) – Sarah Felberbaum sente la mancanza di Daniele De Rossi. L'attrice e moglie dell'allenatore del Genoa ha 'salutato' sui social il marito, trasferitosi a Genova per allenare i rossoblù: "Nuova organizzazione familiare. Nuove gioie, nuovi dolori. Cambiano gli orari, cambiano le priorità. App dei treni e degli aerei sempre aperte, calendari da incastrare. Lavoro,.
Sarah Felberbaum a Daniele De Rossi, dopo il trasferimento al Genoa: «Mi dicevano "Pensa che bello stare un po’ separati”. Non quando è il tuo migliore amico ad andare via»E così, ora che Daniele De Rossi ha lasciato Roma per andare ad allenare il Genoa, Sarah Felberbaum ha condiviso in un post di Instagram i suoi...
Sarah Felberbaum a Daniele De Rossi, dopo il trasferimento al Genoa: «Mi dicevano Pensa che bello stare un po’ separati. Non quando è il tuo migliore amico ad andare via»Divisa tra Roma e Genova, dove il marito è allenatore della squadra del Genoa, l'attrice racconta i nuovi equilibri, tra difficoltà e una grande certezza: il loro amore. «Nuova organizzazione familiar ... vanityfair.it
«La separazione? Non è bella quando va via il tuo migliore amico». Il messaggio di Felberbaum a Daniele De RossiSarah Felberbaum e Daniele De Rossi sono una coppia solida che questa estate ha celebrato 15 anni di matrimonio. Un'unione che, anche ... msn.com
