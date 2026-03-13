De Rossi l’amore a distanza di Felberbaum | Non è bello quando se ne va tuo migliore amico

Sarah Felberbaum ha condiviso sui social il suo “saluto” a Daniele De Rossi, che si è trasferito a Genova per allenare il Genoa. L’attrice ha scritto che si tratta di una nuova organizzazione familiare e ha espresso la sua nostalgia per il marito, che è anche il suo migliore amico. La distanza tra i due è diventata evidente sui social, dove lei ha mostrato il suo sentimento.