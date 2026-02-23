Quanti dem schierati con il Sì L' ala garantista sarà decisiva

Un gruppo di esponenti del Partito Democratico si allontana dalla posizione dura della segreteria e sostiene il sì al referendum sulla separazione delle carriere. La scelta nasce dalla volontà di favorire un sistema giudiziario più equo e trasparente, contrastando le prese di posizione più ferme. Tra loro, alcuni parlano di riforme necessarie per migliorare l’indipendenza dei magistrati. La discussione interna continua a dividere il partito, mentre cresce il sostegno alla proposta.

C'è un pezzo di sinistra che si smarca dalla linea forcaiola e «travagliesca» imposta dalla segretaria Pd Elly Schlein sul referendum per la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. È un pezzo che mescola fondatori del partito, ex ministri, intellettuali e parlamentari con anni di legislature alle spalle. Un mondo della sinistra italiana che segue il pensiero di Luca Ricolfi, quando afferma che «la domanda di maggiori garanzie per gli imputati non arriva da malavitosi ma da cittadini comuni che si sono resi conto in questi anni di quanto la magistratura sbagli e quanto poco paghi per i suoi errori». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

