quali servizi sono accessibili senza spid

Da oggi, per accedere alla maggior parte dei servizi della Pubblica amministrazione online, è necessario avere lo Spid. Questo sistema permette di utilizzare i servizi pubblici senza dover andare di persona agli uffici, preferendo le piattaforme digitali. La lista delle funzioni accessibili con questo metodo si amplia, rendendo più semplice e immediato l’accesso alle pratiche amministrative da casa.

Lo Spid è diventato necessario per la quasi totalità dei servizi della Pubblica amministrazione, se si vuole evitare di recarsi agli sportelli e si preferisce utilizzare i siti istituzionali. Esistono però ancora alcune funzioni dei siti della Pa che sono disponibili senza registrazione e, quindi, senza necessità dello Spid. Uno dei problemi nell’utilizzo dello Spid è che il principale strumento per l’autenticazione dell’identità digitale sta diventando a pagamento, a causa di alcuni problemi tra provider e Stato. Esistono alternative gratuite, come la Cie, e di recente è stata introdotta la possibilità di delegare a un familiare le attività sui portali online della Pa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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