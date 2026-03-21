Putin all' Iran | La Russia leale e affidabile Ondata di raid su Israele Wsj | fallito lancio di missili verso base Usa nell' Oceano indiano

Il presidente russo ha dichiarato che la Russia si considera leale e affidabile nei confronti dell'Iran. Nel frattempo, sono stati condotti numerosi raid contro Israele e i Paesi del Golfo, con obiettivi strategici colpiti a Teheran e Beirut. Secondo il Wall Street Journal, un tentativo di lancio di missili verso una base statunitense nell'Oceano indiano è fallito.

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che Mosca rimane un amico leale e un partner affidabile per Teheran. L'Iran è disposto ad aiutare le navi giapponesi ad attraversare lo Stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi all'agenzia Kyodo News in un'intervista pubblicata oggi. Il Giappone dipende dalle importazioni di petrolio greggio dal Medio Oriente, la maggior parte delle quali transita attraverso lo Stretto di Hormuz, una rotta commerciale cruciale per l'approvvigionamento mondiale di carburante. In pratica, l'Iran ha bloccato l'accesso allo stretto in risposta agli attacchi sferrati da Israele e dagli Stati Uniti, lasciando i paesi che dipendono da questa rotta marittima a lottare per trovare alternative e attingere alle proprie riserve. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Putin all'Iran: «La Russia leale e affidabile». Ondata di raid su Israele. Wsj: fallito lancio di missili verso base Usa nell'Oceano indiano Articoli correlati Iran, nuova ondata di attacchi contro Israele, Arabia, Emirati e Kuwait. Wsj: fallito lancio di missili verso base Usa nell'Oceano indianoLe forze israeliane hanno attaccato «obiettivi del regime iraniano» a Teheran nelle prime ore di oggi, 21 marzo. Iran, nuova ondata di missili contro Israele, attacchi in Arabia, Emirati e Kuwait. Wsj: missili contro base Usa nell'Oceano indianoL’esercito Israele ha dichiarato nelle prime ore di sabato di aver colpito obiettivi di Hezbollah a Beirut, dopo aver emesso un avviso di evacuazione... Una raccolta di contenuti su Putin all'Iran La Russia leale e... Temi più discussi: Israele avanza in Libano. Gli USA inviano 10mila droni intercettori, più navi e marines; Guerra all'Iran: soldato francese morto a Erbil, Trump dice sì al petrolio russo; Guerra all’Iran. Dall’economia alla profezia del sovrano; Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran. Russia, senza l'Iran si perde un altro alleato chiave. E Putin vede indebolirsi l'asse del maleDopo il Venezuela e con il rischio Cuba alle porte, con l'attacco all'Iran ora Mosca rischia di perdere un altro alleato chiave. Soprattutto se davvero a Trump riuscisse il cambio di regime. Anthony ... ilmessaggero.it Iran, ondata di attacchi di Israele a Teheran e Beirut. Esplosioni a Dubai e Doha dopo l'allerta missili. Droni su ambasciata UsaGuerra in Iran, la diretta del 17 marzo. L'Idf ha annunciato in questi minuti di aver lanciato un'ampia ondata di attacchi contro obiettivi terroristici a Teheran e simultaneamente ... ilmattino.it Nuova ondata di missili iraniani contro Israele e attacchi in Arabia, Emirati e Kuwait. Il Wsj: «Hanno provato a colpire base Usa-Uk» facebook Il sistema temporalesco fa parte di un’ondata di maltempo severo nel #MidwestUSA. #meteo x.com