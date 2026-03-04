Prosegue l' impegno del Pd per il ' No' al referendum | appuntamento all' Hotel dei Cavalieri

Il Partito Democratico continua a organizzare eventi e incontri pubblici contro il referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. L’ultimo appuntamento si è svolto all’Hotel dei Cavalieri, dove i rappresentanti del partito hanno ribadito la loro posizione e incontrato i sostenitori. La campagna di sensibilizzazione prosegue con l’obiettivo di coinvolgere gli elettori.

Prosegue la campagna del Partito Democratico per il 'No' al referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo prossimi. Un appuntamento elettorale che il partito considera di fondamentale importanza per il futuro dell'assetto giudiziario del Paese e rispetto al quale intende promuovere un confronto pubblico ampio e approfondito, coinvolgendo iscritti, simpatizzanti e cittadini. Nell'ambito di questa mobilitazione, venerdì 6 marzo alle 18.30, presso l'Hotel dei Cavalieri di piazza Vanvitelli a Caserta, si terrà il dibattito promosso dalla segreteria provinciale del Partito Democratico dal titolo "Le ragioni del No". L'iniziativa rappresenta un momento di approfondimento politico e giuridico sui contenuti dei quesiti referendari, con l'obiettivo di illustrare le motivazioni che hanno portato il Pd a schierarsi per il voto contrario.