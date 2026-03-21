Pronostico Fulham-Burnley | le cose tornano normali

Sabato alle 16 si gioca la partita tra Fulham e Burnley, valida per la trentunesima giornata di Premier League. La sfida sarà trasmessa in diretta tv e vedrà le probabili formazioni delle due squadre. Negli incontri recenti in casa, il Fulham ha ottenuto risultati che si sono discostati dal normale contro il Burnley.

Fulham-Burnley è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Dal titolo si capisce una cosa: gli ultimi risultati che il Fulham, in casa, ha fatto contro il Burnley non sono stati normali. Cosa vuole dire? Vuole dire che se gli ospiti vincono le ultime tre trasferte di fila su questo campo e inoltre nel vincono quattro nelle ultime cinque, non è una cosa che può passare in sordina. Ma stavolta le cose, come detto, torneranno com’è giusto che sia e come ci dice la classifica. Il Fulham è tranquillo, a metà. Senza nessuna illusione europea – cosa che sembrava potesse succedere nel corso dell’annata – e con l’obiettivo, dichiarato, di chiudere nel migliore dei modi il campionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Fulham-Burnley: le cose tornano normali Articoli correlati Fulham-Burnley (sabato 21 marzo 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiIl Fulham non vince da tre partite in tutte le competizioni, compreso lo 0-1 casalingo in FA Cup contro il Southampton che ci ha sorpreso molto in... Leggi anche: "Noi cresciute con la paura, in Iran ti arrestano per cose normali": il racconto del regime Una raccolta di contenuti su Pronostico Fulham Burnley le cose... Discussioni sull' argomento Pronostico Fulham-Burnley: analisi e probabili formazioni 21/03/2026 Premier League; Fulham-Burnley (sabato 21 marzo 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici; Fulham vs Burnley Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 21-03-2026; Pronostico Fulham - Burnley: 21 Marzo 2026 ?. Pronostico Fulham vs Burnley – 21 Marzo 2026La sfida di Premier League tra Fulham e Burnley andrà in scena il 21 Marzo 2026, con calcio d’inizio alle 16:00 al suggestivo Craven Cottage. Due squadre con ... news-sports.it Fulham-Burnley (sabato 21 marzo 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/SPex5m1 #scommesse #pronostici x.com