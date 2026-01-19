Noi cresciute con la paura in Iran ti arrestano per cose normali | il racconto del regime

Il racconto di Mina, giovane iraniana, offre uno sguardo sulla vita sotto un regime repressivo, dove anche le azioni più ordinarie possono portare all’arresto. Dal 2015 residente a Bologna, Mina, laureata in ingegneria e management, condivide la sua esperienza di esilio e di adattamento, evidenziando le sfide di chi lascia il proprio paese in cerca di libertà e sicurezza.

"Un esilio". Così Mina, 33 anni, iraniana, definisce la sua vita in Italia. Laureata in ingegneria informatica - titolo conseguito in Iran - e in management e marketing, dal 2015 vive a Bologna dove lavora. Lo stesso è per Maryam, sua coetanea, architetta, arrivata nel capoluogo emiliano 3 anni.

Ramin il mimo: vi racconto l'Iran. "Gli anni '70 in un Paese felice. Ora paura, piango per la mia gente"

Ramin il mimo racconta l’Iran attraverso la sua esperienza, dagli anni ’70, un periodo di speranza e felicità, fino ai giorni nostri segnati dalla paura e dalla sofferenza. Con un tono che combina umorismo e profondità, esprime il suo dolore per la situazione attuale della sua gente. Firenze, 15 gennaio 2026 – un ricordo che si mescola a un’osservazione sensibile e sincera, senza retorica, ma con attenzione ai dettagli.

