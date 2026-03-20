Sabato 21 marzo 2026 alle 16:00 si gioca la partita tra Fulham e Burnley. Il Fulham arriva da tre partite consecutive senza vittorie in tutte le competizioni, tra cui un ko per 0-1 in casa contro il Southampton in FA Cup. In questa serie, la squadra non ha segnato nemmeno un gol.

Il Fulham non vince da tre partite in tutte le competizioni, compreso lo 0-1 casalingo in FA Cup contro il Southampton che ci ha sorpreso molto in tutti i sensi, non avendo segnato nemmeno un gol in questa mini serie. Quanto al Burnley, con la salvezza a -9 quando mancano otto giornate alla fine della. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fulham-Burnley (sabato 21 marzo 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

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