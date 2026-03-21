Pronostico Everton-Chelsea | le qualità fanno la differenza

Sabato si gioca la partita tra Everton e Chelsea, valida per la trentunesima giornata di Premier League. La sfida si svolge in Inghilterra e vede in campo due squadre con obiettivi diversi: l’Everton cerca punti salvezza, mentre il Chelsea punta a consolidare la posizione in classifica. La partita si svolge allo stadio di Liverpool, con inizio programmato nel pomeriggio.

Everton-Chelsea è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Abbandonato la Champions contro una squadra oggettivamente più forte, il Chelsea adesso vuole cercare di riprendersi una qualificazione alla prossima massima competizione europea sapendo di poterlo fare solamente tramite il campionato. E ha buone possibilità di riuscita. Certo, da quando è andato via Enzo Maresca il nuovo allenatore non è che abbia avuto quell’impatto che tutti si aspettavano. Ma ha avuto, c’è da dire, anche partite complicate. E quella contro l’Everton ne è un’altra di... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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"Il salvataggio di Calafiori su Dwight McNeil è incredibile. Ti dice un po' come si comportano i Gunners. Stanno lottando, stanno difendendo la loro porta con la vita!" (D. Moyes) Cade a terra, mentre il giocatore dell'Everton sta calciando in porta fa forza con le facebook