Dalle intenzioni alle varianti | nel 4-3-3 le qualità del regista fanno la differenza

Il modulo 4-3-3 rappresenta una scelta tattica che richiede qualità specifiche, in particolare per il ruolo del regista. Analizzare come le caratteristiche di questa figura possano influenzare il funzionamento della squadra permette di comprendere meglio le potenzialità e le varianti di questa formazione, spesso discussa nel contesto delle strategie di gioco e delle interpretazioni tattiche.

LECCE – "Questa squadra non ha mai giocato 4-3-3 quest'anno, mai. Cosa ci stiamo raccontando? Siamo arrivati alla fine, non abbiamo mai giocato col 4-3-3 ma tutti dicono 4-3-3". Era il 28 marzo del 2025, vigilia della partita tra il Lecce e la Roma, quando Marco Giampaolo fece scoppiare la bolla.

