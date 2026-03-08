Pronostico Nizza-Rennes | le fatiche in Coppa fanno la differenza

Domenica si disputa la partita tra Nizza e Rennes, valida per la venticinquesima giornata di Ligue 1. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e si possono consultare notizie, statistiche e probabili formazioni. Le squadre arrivano con motivazioni diverse, considerando le recenti fatiche in Coppa. Il pronostico si basa su questi aspetti e sulle caratteristiche tecniche di entrambe le formazioni.

Nizza-Rennes è una partita della venticinquesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Nonostante quattro partite senza vittorie – e la classifica che dice quart'ultimo posto con sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione – il Nizza durante la settimana ha conquistato, dopo i calci di rigore, l'accesso alla semifinale di Coppa di Francia. Una fatica contro il Lorient e che, nella gara di domenica contro un Rennes che invece è in forma, potrebbe essere pagata cara. Al momento gli ospiti – che vengono da tre vittorie di fila – sono a pari punti con Lille e Monaco ma dietro per differenza reti.