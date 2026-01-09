Quanti soldi ha speso Pep Guardiola da quando allena il Manchester City | è una cifra esorbitante

Da quando Pep Guardiola guida il Manchester City, gli investimenti del club sul mercato sono stati notevoli. In quasi un decennio, le risorse allocate per rafforzare la squadra hanno superato di gran lunga quelle di altri club, riflettendo una strategia di investimento significativa. Analizzando i dati, si evidenzia come le spese sostenute siano tra le più alte nel panorama del calcio europeo, sottolineando l’impegno del club sotto la sua gestione.

