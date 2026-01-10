Promozione i pronostici di eleuteri Aurora vietate distrazioni Il big match è tra Mariner e Colli
La seconda giornata di ritorno nel girone B di Promozione propone un match importante tra Mariner e Colli. Claudio Eleuteri, tecnico di Borgo Mogliano, presenta i pronostici e analizza le sfide in programma. Un’occasione per approfondire le dinamiche del campionato e le possibili evoluzioni, con uno sguardo attento alle squadre e alle strategie che caratterizzano questa fase della stagione.
La seconda giornata di ritorno del girone B di Promozione è presentata da Claudio Eleuteri, tecnico della matricola Borgo Mogliano. "È un turno – specifica – di difficile interpretazione arrivando dopo una sosta di tre settimane con le squadre che possono presentarsi alla gara in uno stato differente di forma". Casette Verdini-Aurora Treia: "L’Aurora non può permettersi un altro mezzo passo falso dopo il pareggio interno, ma pure il Casette Verdini ha bisogno di punti. È una gara da tripla". Grottammare-Borgo Mogliano: "Si tratta di uno scontro diretto con un avversario che prima della sosta ha raccolto un bel pareggio a Treia, ci aspetta una gara difficile in cui cercheremo di portare a casa dei punti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Promozione vista dal tecnico eleuteri. "Aurora Treia-Atletico Mariner, la sfida tra leader può finire pari»
Leggi anche: Promozione, il turno presentato da eleuteri. "Camerino-Aurora Treia, una partita tosta. Azzurra Mariner-Settempeda, gara d’alta classifica»
Promozione. "Aurora, un turno da sfruttare. Per il Camerino una gara difficile» - Settempeda: "La Settempeda si è ripresa dopo un periodo negativo e dovrà confermare di avere messo ... sport.quotidiano.net
Promozione vista dal tecnico eleuteri. "Aurora Treia-Atletico Mariner, la sfida tra leader può finire pari» - Claudio Eleuteri, allenatore del Borgo Mogliano, presenta la giornata del girone B di Promozione dove c’è il big match tra le leader Aurora Treia- msn.com
Promozione, la presentazione di Eleuteri. "Aurora, attenzione alla Palmense. Corridonia determinato a rifarsi" - Le partite della 14ª giornata del girone B di Promozione sono presentate da Claudio Eleuteri, tecnico del Borgo Mogliano. msn.com
https://www.tuttocampo.it/Basilicata/News/1804389/eccellenza-promozione-lucana-i-pronostici-della-17-giornata-gioca-con-noi - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.