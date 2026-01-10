Promozione i pronostici di eleuteri Aurora vietate distrazioni Il big match è tra Mariner e Colli

La seconda giornata di ritorno nel girone B di Promozione propone un match importante tra Mariner e Colli. Claudio Eleuteri, tecnico di Borgo Mogliano, presenta i pronostici e analizza le sfide in programma. Un’occasione per approfondire le dinamiche del campionato e le possibili evoluzioni, con uno sguardo attento alle squadre e alle strategie che caratterizzano questa fase della stagione.

