Aidem Quando la matematica diventa una barriera | strategie didattiche per alunni con DSA Corso online accreditato
Corso online di formazione pratica, rivolto agli insegnanti della scuola primaria, per insegnare la matematica ai bambini con DSA attraverso strategie metacognitive utili a tutti, strumenti compensativi e dispensativi ad hoc, laboratori e lavori di gruppo, strategie di peer teaching e learning by doing. Strategie, strumenti dispensativi e compensativi, progettazione inclusiva A cura della Dott.ssa Roberta Cannellotto (Pedagogista, master in Metodologie didattiche per l’integrazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e in Game-based Learning e gamification nei contesti educativi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: (Aidem) Lingua Inglese per gli alunni con DSA: come insegnarla e facilitare l’apprendimento (Corso Online Accreditato)
Leggi anche: (Aidem) Lavorare in classe con le emozioni (Didattica Emozionale): strategie concrete e attività (Corso online accreditato MIM)
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.