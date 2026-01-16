Aidem Quando la matematica diventa una barriera | strategie didattiche per alunni con DSA Corso online accreditato

Corso online di formazione pratica, rivolto agli insegnanti della scuola primaria, per insegnare la matematica ai bambini con DSA attraverso strategie metacognitive utili a tutti, strumenti compensativi e dispensativi ad hoc, laboratori e lavori di gruppo, strategie di peer teaching e learning by doing. Strategie, strumenti dispensativi e compensativi, progettazione inclusiva A cura della Dott.ssa Roberta Cannellotto (Pedagogista, master in Metodologie didattiche per l’integrazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e in Game-based Learning e gamification nei contesti educativi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

