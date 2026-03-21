Processo a Musk alla fine Elon ammette di essere colpevole | Sì ho scritto tweet stupidi

In un processo a San Francisco, Elon Musk ha ammesso di aver scritto tweet considerati stupidi. La giuria ha giudicato il miliardario colpevole di aver pubblicato nel 2022 messaggi che avrebbero influenzato il valore di Twitter, azienda che ha poi acquistato per circa 44 miliardi di dollari. La vicenda si è conclusa con questa ammissione di colpa durante il procedimento legale.

Una giuria di San Francisco ha dichiarato Elon Musk colpevole per aver pubblicato una serie di tweet nel corso del 2022 che hanno manipolato il valore di Twitter, l'azienda che poi ha effettivamente acquisito per circa 44 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Elon Musk sulla fine del mondo: «Mancano solo pochi mesi»Elon Musk ha lanciato un allarmante avvertimento sul futuro dell’intelligenza artificiale, sostenendo che l’umanità potrebbe avere solo pochi mesi... Sinner ammette fallimento a Melbourne: “Ho combattuto fino alla fine, ma la fortuna non era dalla mia parteJannik Sinner ha concluso con un’amara delusione la sua avventura agli Australian Open 2026, uscendo dalle semifinali dopo un’impresa che ha messo in... Tutti gli aggiornamenti su Processo a Musk alla fine Elon ammette... Temi più discussi: Twitter, processo a Musk: Ecco come provò a condizionare la vendita; Processo a Elon Musk su Twitter: Manipolò i tweet per influenzare la vendita; Usa, giuria federale della California: Elon Musk ha ingannato gli azionisti di Twitter; Processo a Musk, l’accusa: ecco come ha truffato gli investitori di Twitter. Processo Twitter, il tribunale federale accusa Musk: «Ha ingannato gli azionisti»Il verdetto è stato emesso dal tribunale di San Francisco al termine di un processo civile molto seguito negli Stati Uniti. Il contenzioso non è finito. In una dichiarazione congiunta, gli avvocati di ... avvenire.it Una giuria californiana: Elon Musk ingannò gli azionisti di Twitter nel 2022 abbassando il prezzo delle azioniUna giuria californiana ha ritenuto Elon Musk responsabile di aver ingannato nel 2022 gli azionisti di Twitter, abbassando deliberatamente il prezzo delle azioni nei turbolenti mesi precedenti alla su ... tgcom24.mediaset.it La Cassazione ha reso definitive le condanne per le minacce mafiose rivolte nel 2008 a Roberto Saviano e Rosaria Capacchione durante il processo Spartacus: un anno e sei mesi a Francesco Bidognetti, un anno e due mesi all’avvocato Michele Santonasta facebook Nordio: “È un’occasione storica per il diritto al giusto processo. Tutti al voto, si cambia davvero” di @aldotorchiaro x.com