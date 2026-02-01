Jannik Sinner si ferma alle semifinali degli Australian Open 2026. Dopo aver lottato fino all’ultimo punto, il tennista italiano ammette di aver fallito, sottolineando che ha dato tutto, ma la fortuna non è stata dalla sua parte. La vittoria è andata a Novak Djokovic, più forte in questa occasione.

Jannik Sinner ha concluso con un’amara delusione la sua avventura agli Australian Open 2026, uscendo dalle semifinali dopo un’impresa che ha messo in evidenza sia il valore del suo impegno che la supremazia di Novak Djokovic. Il tennista italiano, reduce da una prestazione solida e combattiva, ha riconosciuto con onestà che la serata non è stata dalla sua parte, nonostante abbia lottato fino all’ultimo punto. L’eliminazione è avvenuta sulla Rod Laver Arena, davanti a un pubblico che ha applaudito con rispetto entrambi i contendenti, ma con il cuore ormai appannato dalla consapevolezza che il titolo era ormai fuori portata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner ammette fallimento a Melbourne: “Ho combattuto fino alla fine, ma la fortuna non era dalla mia parte

Approfondimenti su Jannik Sinner

