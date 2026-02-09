Elon Musk sulla fine del mondo | Mancano solo pochi mesi

Elon Musk avverte che ci sono pochi mesi per evitare una catastrofe causata dall’intelligenza artificiale. Il CEO di SpaceX e Tesla ha lanciato un allarme diretto, dicendo che il rischio di perdere infrastrutture fondamentali potrebbe diventare realtà in breve tempo se non si interviene subito. Le sue parole suscitano preoccupazione e spingono a riflettere sulla corsa alla tecnologia e alle sue conseguenze.

Elon Musk ha lanciato un allarmante avvertimento sul futuro dell'intelligenza artificiale, sostenendo che l'umanità potrebbe avere solo pochi mesi per evitare una catastrofe tecnologica che potrebbe spazzare via le infrastrutture critiche dal pianeta. In un recente podcast, Elon Musk ha affermato che la Terra sta rapidamente raggiungendo i propri limiti per quanto riguarda la capacità di alimentare la crescita esplosiva dell'intelligenza artificiale. Secondo l'imprenditore miliardario, a meno che le infrastrutture dell'IA non inizino a spostarsi nello spazio, il pianeta rischia di diventare tecnologicamente obsoleto nel giro di pochi anni.

