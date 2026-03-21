Primavera Renna | Grande reazione della squadra Meritavamo il vantaggio

L'allenatore del Milan Primavera ha commentato il pareggio contro la Juventus, sottolineando la reazione della squadra e affermando che meritavano il vantaggio. Ha parlato di come i suoi giocatori abbiano affrontato la partita, evidenziando l'impegno dimostrato in campo. Renna ha espresso soddisfazione per la prestazione, senza entrare in dettagli sulle cause del risultato o sui singoli episodi.

L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha rilasciato alcune parole dopo il pareggio contro la Juventus.. Il Milan Primavera non va oltre il pareggio contro la Juventus: 1-1, a segno Bellino e Domnitei su rigore. L'allenatore rossonero Giovanni Renna, al termine del match ha voluto spendere alcune parole sulla prestazione dei suoi giovani ragazzi, che hanno subito risposto al gol dei bianconeri. Il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Primavera, Renna: “Grande reazione della squadra. Meritavamo il vantaggio” Articoli correlati Primavera, Vladimirov: “Il Milan è una grande squadra. Renna? Un piacere conoscerlo”Il giovane difensore classe 2008 del Milan Primavera Valeri Vladimirov, è stato intervistato dai microfoni ufficiali del Club per parlare della sua... Milan Primavera, Renna: “Bellissima partita. Meritavamo la vittoria ma…”L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha rilasciato alcune parole dopo il pareggio per 3-3 contro la Fiorentina. Contenuti utili per approfondire Primavera Renna Grande reazione della... PRIMAVERA SORPRESA DALLA CREMONESE | OneFootballPrimavera del Milan che gioca male e che perde, in casa, senza segnare e contro la Cremonese, ancorata al fondo della classifica ma in ripresa e oggi in grande spolvero. 0-2 a Carate Brianza: il match ... onefootball.com Primavera, Milan-Bologna: finisce 1 a 1 il match, Papazov risponde a DomniteiLe due squadre non vanno oltre l'uno a uno nel match di Primavera, i rossoneri allenati da Giovanni Renna e i rossoblu di Stefano Morrone si spartiscono un punto a testa ... msn.com