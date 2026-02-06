Primavera Vladimirov | Il Milan è una grande squadra Renna? Un piacere conoscerlo

Valeri Vladimirov, il giovane difensore del Milan Primavera, si racconta in un’intervista. Racconta di come si sia avvicinato al calcio, dei primi passi nel settore giovanile e dell’emozione di segnare il suo primo gol in rossonero. “Il Milan è una grande squadra”, dice, e si dice felice di aver incontrato anche Renna, che ha definito “un piacere conoscerlo”.

Il giovane difensore classe 2008 del Milan Primavera Valeri Vladimirov, è stato intervistato dai microfoni ufficiali del Club per parlare della sua avventura in rossonero. Il giovane è partito dagli inizi, per poi passare al rapporto con Renna, alla sua prima rete in rossonero per poi chiudere con alcune parole su Milanello. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: «Ho iniziato a giocare a 7 anni. Sono venuto qua a 16 anni, è cambiato tanto nella mia vita. Appena sono arrivato ero nervoso perché il Milan è una grande squadra con una storia enorme. Ho iniziato in primavera, non sapevo l'italiano.

