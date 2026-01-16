Milan Primavera Renna | Bellissima partita Meritavamo la vittoria ma…

Dopo il pareggio per 3-3 contro la Fiorentina, l’allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha commentato la prestazione della squadra. Pur riconoscendo il valore della partita e i miglioramenti mostrati, Renna ha sottolineato che il risultato finale non rispecchia pienamente l’impegno e le occasioni create dai suoi ragazzi. Ecco le sue parole sul match e le prospettive future del team.

L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha rilasciato alcune parole dopo il pareggio per 3-3 contro la Fiorentina. Il Milan Primavera non va oltre il pareggio: quest'oggi i rossoneri di Giovanni Renna hanno pareggiato contro la viola grazie ai gol di Angelicchio, Vladimirov e Castiello. Al termine del match, l'allenatore rossonero ha voluto rilasciare delle dichiarazioni.

