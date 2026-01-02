Meteo primo weekend dell' anno con neve freddo e pioggia | ecco dove Il vortice artico divide l' Italia
Il primo weekend dell’anno si presenta caratterizzato da neve, pioggia e temperature fredde in diverse regioni italiane. La presenza di un vortice artico sta influenzando il clima, creando condizioni meteorologiche variabili su tutto il territorio. Questo scenario invernale, generato da una vasta depressione sull’Europa, segna l’inizio del nuovo anno con condizioni meteorologiche intense e diversificate.
L?anno nuovo parte senza mezze misure: sull?Italia si affaccia subito un vero scenario invernale, guidato da una vasta circolazione depressionaria sull?Europa.
