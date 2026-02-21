Benevento Primavera non basta Giugliano | giallorossini raggiunti nella ripresa dal Cosenza

Il Benevento Primavera ha ottenuto un pareggio 1-1 contro il Cosenza, poiché ha subito un gol nella ripresa. La causa è stata la rimonta dei padroni di casa, che hanno pareggiato dopo essere stati in svantaggio. I giallorossini hanno tentato di mantenere il vantaggio, ma non sono riusciti a conservarlo. La partita si è decisa negli ultimi minuti, lasciando entrambe le squadre con un punto. La squadra di casa ha spinto con forza nel finale.

© Anteprima24.it - Benevento Primavera, non basta Giugliano: giallorossini raggiunti nella ripresa dal Cosenza

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel torneo Primavera 2, pareggio in trasferta (1-1) per il Benevento Primavera a Cosenza con i giallorossini raggiunti nella ripresa. Ospiti in vantaggio al 27? con la rete del solito Giugliano con il Benevento, poi, vicino al raddoppio nel finale di frazione dopo un paio di buone opportunità fallite dai calabresi. Nel secondo tempo 1-1 di Curatelo al 23? per una spartizione della posta che permette ai ragazzi di mister De Angelis di raggiungere quota 30 punti in classifica, a -2 dall’ultimo posto utile per disputare i play off. Nel prossimo turno il Benevento ospiterà all’Avellola il Monopoli (22). 🔗 Leggi su Anteprima24.it FOTO/ Benevento Primavera sconfitto dall’Ascoli: giallorossini in dieci per tutta la ripresaNel torneo Primavera 2, il Benevento Primavera subisce una sconfitta pesante contro l’Ascoli all’Avellola. Leggi anche: Antipasto di derby: nella categoria Primavera, granatini sconfitti dal Benevento Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Primavera 2. Non basta la rimonta al Benevento, il Catanzaro la spunta nel recupero: highlights (video); Primavera 2. I risultati della 19° giornata; Primavera Palermo, con l'Empoli non basta un grande primo tempo. Catanzaro Primavera, a Benevento un successo al fotofinishPer gli aquilotti una vittoria di fondamentale importanza: apre Gjoka, Gatto riporta avanti, al novantaquattresimo Tassoni fa 2-3 ... catanzaroinforma.it Bologna-Benevento 1-1, le pagelle: Sansone flash non basta, Glik un muroSkorupski 5 - Una bella deviazione su Viola nel primo tempo. Ha sulla coscienza il gol di Viola con un’uscita maldestra. Tomiyasu 6,5 - Difende e riparte. Tira e rifinisce. Una certezza assoluta per ... m.tuttomercatoweb.com PRIMAVERA 2, COSENZA-BENEVENTO I CONVOCATI x.com L'under 15 si consolida in vetta. La Primavera scivola via dalla zona play off #Benevento - facebook.com facebook