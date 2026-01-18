Volley A2 Virtus Aversa | non basta una buona prova contro la capolista

La Virtus Aversa esce sconfitta dalla trasferta a Prata di Pordenone, perdendo 3-0 contro la capolista. Nonostante una prestazione discreta, la squadra non è riuscita a evitare il risultato negativo. Ora si concentra sulla prossima sfida, valida per i quarti di finale di Coppa Italia contro Brescia, in programma mercoledì al PalaJacazzi.

Tempo di lettura: 3 minuti La Virtus Aversa spreca troppo, torna da Prata di Pordenone con una sconfitta (3-0) e deve ora subito guardare alla prossima gara, prevista già mercoledì, per i quarti di finale di Coppa Italia contro Brescia, al PalaJacazzi. I normanni nel primo e nel terzo parziale hanno avuto anche la possibilità di vincere il set, ma i padroni di casa spinti da un super pubblico si sono presi i tre punti che li riportano in cima alla classifica. PRIMO SET. Grandissimo equilibrio, punto a punto con entrambe le formazioni che piazzano mini break prima però di essere riprese. Il primo +2 arriva quando Tallone ‘taglia’ la palla dai 9 metri e trova l’ace dell’11-13 che costringe l’allenatore della Tinet a fermare il gioco per 30 secondi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

