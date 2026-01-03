Primavera 1 le formazioni ufficiali di Milan-Roma | Renna sceglie Lontani e Scotti davanti

Le formazioni ufficiali di Milan-Roma, valida per la 18ª giornata di Primavera 1, sono state annunciate da Renna e Guidi. Il match si svolgerà allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza. Renna ha optato per Lontani e Scotti nel reparto offensivo, mentre le scelte degli altri giocatori completano le rispettive formazioni.

Milan-Roma, ecco le scelte ufficiali di Renna e Guidi per il match della 18a giornata del campionato Primavera 1, in programma allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Roma: Renna sceglie Lontani e Scotti davanti Leggi anche: Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Parma: Renna sceglie Scotti, Lontani in panchina Leggi anche: Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Cesena: attacco pesante con Lontani e Scotti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Primavera: Juventus-Torino, ecco le formazioni; Serie A Enilive | Udinese-Lazio 1-1, il tabellino; Primavera 1 | Genoa-Napoli, ritorna il campionato alla Sciorba – LIVE DALLE 11; Primavera 1. Il bomber del girone è Riccardo Braschi della Fiorentina: la classifica marcatori. Primavera, le formazioni ufficiali di Juventus-Parma - Parma, match valido per la 18 esima giornata, prima di ritorno, del campionato Primavera 1, che andrà in scena a Vinovo a partire dalle ... tuttojuve.com

