1 feb 2026

Questa mattina alle ore 11.00 si è giocata la partita tra Hellas Verona e Milan, valida per la 23a giornata del campionato Primavera 1 2025-26. Sammarco ha scelto Renna tra i pali, con Lontani e Scotti in attacco. La partita si svolge al Bentegodi, e le squadre sono scese in campo con le formazioni ufficiali appena annunciate.

Tra pochi minuti comincerà la gara tra Hellas Verona e Milan, valida per la 23^ giornata del campionato Primavera 1 che si giocherà al 'Sinergy Stadium' di Verona. Il Milan di Giovanni Renna vuole dare seguito ai tre risultati consecutivi con cui arriva la formazione rossonera al match di oggi. L'obiettivo è riscattare il pareggio beffardo arrivato nel derby contro l'Inter. L'avversario sarà il Verona di Paolo Sammarco che arriva alla sfida da 5 partite senza sconfitta, tra cui 2 vittorie nelle ultime 3. Vincere oggi vorrebbe dire scavalcare proprio l'Hellas, attualmente a +2 sui rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Primavera 1, le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Milan: Renna con Lontani e Scotti in attacco

