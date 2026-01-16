Primavera 1 pagelle Milan-Fiorentina 3-3 | male Colombo Castiello svolta dalla panchina Lontani…

Ecco le pagelle della partita tra Milan e Fiorentina, valida per la 20ª giornata di Primavera 1 2025-2026. La sfida si è conclusa con un pareggio 3-3, evidenziando alcune difficoltà per i giocatori rossoneri, in particolare Colombo. La partita ha visto un cambio di passo grazie a Castiello dalla panchina. Di seguito, i voti e i giudizi della nostra redazione per analizzare l’andamento delle due squadre.

Si è disputata, nel primo pomeriggio, allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza, Milan-Fiorentina, valida per la 20^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno pareggiato 3-3, in gol per i rossoneri Angelicchio, Vladimirov e Castiello. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Primavera 1, pagelle Milan-Fiorentina 3-3: male Colombo. Castiello svolta dalla panchina. Lontani… Leggi anche: Primavera 1, le formazioni ufficiali di Napoli-Milan: torna Castiello con Lontani davanti Leggi anche: Primavera 1, Torino-Milan 1-0 in diretta: tiro di Lontani, rigore su Castiello? | LIVE News La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Primavera, le pagelle di Torino-Milan 1-0: Zeppieri fa tre su tre; Ci sono due 4.5 nelle pagelle di Milan-Genoa; CALCIO Serie A- Le Pagelle di Firenzeviolasupersport per Fiorentina-Milan 1-1; Inter Primavera, il calendario completo e i risultati aggiornati. Primavera, Milan-Fiorentina: le formazioni ufficiali della sfida - Il Milan Primavera scende in campo oggi alle ore 14, tra pochi minuti, anticipando la ventesima giornata del campionato di Primavera 1. milannews.it

DIRETTA/ Fiorentina Milan Primavera (risultato finale 1-1): Mazzeo manca il sorpasso! (oggi 22 novembre 2025) - Partita con un posto sempre speciale nel calcio giovanile, la diretta Fiorentina Milan Primavera nella sua storia recente ci darebbe indicazioni molto chiare, dal momento che nelle ultime dieci sfide ... ilsussidiario.net

Primavera 1 - Roma-Cremonese 1-0 - Le pagelle del match #ASRoma #Primavera #RomaCremonese #footballnews - facebook.com facebook

Pagelle #FiorentinaJuve Primavera I voti ai protagonisti del match x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.