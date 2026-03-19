Secondo un’indagine recente, solo un automobilista su cinque conosce il proprio massimale di polizza. Prima Assicurazioni si impegna a sensibilizzare i clienti sulla comprensione dei dettagli delle coperture, puntando a diffondere una maggiore consapevolezza tra gli utenti. La compagnia si distingue nel settore assicurativo italiano anche attraverso iniziative volte a migliorare la trasparenza e l’informazione contrattuale.

Prima Assicurazioni si conferma protagonista del cambiamento nel settore assicurativo italiano, non solo attraverso l'innovazione tecnologica, ma anche promuovendo una maggiore trasparenza contrattuale. Una nuova indagine Nielsen commissionata dalla tech company rivela infatti un dato critico: solo il 19,8% degli automobilisti conosce con precisione il massimale della propria polizza, ovvero l'importo massimo erogabile in caso di sinistro. Il quadro che emerge evidenzia come, nonostante l'obbligatorietà della RC Auto, persista un rapporto spesso superficiale con le condizioni fondamentali della copertura. I numeri del mercato: l'analisi di Nielsen per Prima Assicurazioni La ricerca commissionata da Prima Assicurazioni offre una fotografia chiara delle abitudini degli automobilisti italiani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Prima Assicurazioni promuove maggiore consapevolezza sulle polizze: solo un automobilista su cinque conosce il proprio massimale

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