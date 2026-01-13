Promesse tradite | sul prezzo del diesel Italia maglia nera in Ue per accise e imposte

Il prezzo del diesel in Italia si conferma tra i più elevati in Europa, a causa delle accise e delle imposte. Nonostante le promesse di riduzione, la recente Manovra ha riallineato i costi, aumentando le tasse sul diesel e diminuendo quelle sulla benzina. Questa situazione evidenzia come le promesse delle istituzioni non sempre si traducano in azioni concrete a beneficio dei consumatori.

Il governo non solo ha tradito la promessa di abbassare le accise sui carburanti ma con l’ultima Manovra le ha riallineate, vale a dire ha aumentato quelle sul diesel e ha abbassato quelle sulla benzina. L’operazione, che ha comportato un incremento di 4,05 centesimi di euro del prezzo del diesel, presenta il conto. Secondo l’analisi di Facile.it, realizzata sui dati della Commissione europea aggiornati al 5 gennaio, l’Italia è maglia nera in Europa per il peso di accise e tasse sul prezzo del diesel che, alla data d’analisi, rappresentavano il 59% del prezzo pagato alla pompa. . 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

