Su Google Maps e Waze diventano visibili le strade chiuse a Milano per le Olimpiadi | il nuovo aggiornamento

Google Maps e Waze ora mostrano le strade chiuse a Milano per le Olimpiadi. Il nuovo aggiornamento permette agli utenti di vedere in tempo reale le chiusure e i divieti di circolazione decisi dal Comune. Questa novità aiuta chi si sposta in città a pianificare meglio i percorsi durante l’evento.

In vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 Google Maps e Waze saranno aggiornati con le indicazioni del Comune di Milano per mostrare agli utenti le eventuali chiusure stradali.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Milano si prepara a cambiare tutto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Su Google Maps attivate le zone rosse a Milano per le Olimpiadi in tempo reale; Google estende la navigazione con Gemini di Maps alla navigazione a piedi e in bici; Google Maps, tre super trucchi per usare le mappe al meglio; Google Maps potrebbe usare Gemini per semplificare le modifiche ai luoghi.

Su Google Maps e Waze diventano visibili le strade chiuse a Milano per le Olimpiadi: il nuovo aggiornamentoIn vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 Google Maps e Waze saranno aggiornati con le indicazioni del Comune di Milano per mostrare agli ... fanpage.it

Su Google Maps attivate le zone rosse a Milano per le Olimpiadi in tempo realeDalla mattina del 3 febbraio su Google Maps e Waze un aggiornamento segnala le zone della città che verranno chiuse al traffico per gli appuntamenti dei Giochi ... corriere.it

Google Maps potrebbe usare Gemini per semplificare le modifiche ai luoghi x.com

Se sbagli strada, Google Maps non ti dice che sei un fallito. Non ti grida addosso Dice solo: “Ricalcolo”. E ti offre un nuovo percorso La vita dovrebbe essere esattamente così! Ma forse quella deviazione serve a evitarti un ostacolo più grande, o forse quel se - facebook.com facebook