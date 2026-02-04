Su Google Maps e Waze diventano visibili le strade chiuse a Milano per le Olimpiadi | il nuovo aggiornamento

Da fanpage.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Google Maps e Waze ora mostrano le strade chiuse a Milano per le Olimpiadi. Il nuovo aggiornamento permette agli utenti di vedere in tempo reale le chiusure e i divieti di circolazione decisi dal Comune. Questa novità aiuta chi si sposta in città a pianificare meglio i percorsi durante l’evento.

In vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 Google Maps e Waze saranno aggiornati con le indicazioni del Comune di Milano per mostrare agli utenti le eventuali chiusure stradali.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Il nuovo aggiornamento Google Maps rende la navigazione più intelligente

Olimpiadi 2026, le strade chiuse a Milano: tutte le modifiche alla viabilità

Milano si prepara a cambiare tutto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Su Google Maps attivate le zone rosse a Milano per le Olimpiadi in tempo reale; Google estende la navigazione con Gemini di Maps alla navigazione a piedi e in bici; Google Maps, tre super trucchi per usare le mappe al meglio; Google Maps potrebbe usare Gemini per semplificare le modifiche ai luoghi.

su google maps eSu Google Maps e Waze diventano visibili le strade chiuse a Milano per le Olimpiadi: il nuovo aggiornamentoIn vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 Google Maps e Waze saranno aggiornati con le indicazioni del Comune di Milano per mostrare agli ... fanpage.it

su google maps eSu Google Maps attivate le zone rosse a Milano per le Olimpiadi in tempo realeDalla mattina del 3 febbraio su Google Maps e Waze un aggiornamento segnala le zone della città che verranno chiuse al traffico per gli appuntamenti dei Giochi ... corriere.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.