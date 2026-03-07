Il governo e il fronte economico | Valutiamo l' introduzione delle accise mobili per frenare i prezzi della benzina

Il governo sta considerando l'introduzione di accise mobili per ridurre i prezzi della benzina, secondo quanto dichiarato da un rappresentante ufficiale. La premier ha annunciato che l'esecutivo sta lavorando per mitigare le conseguenze del conflitto in corso. La leader di un partito di opposizione ha preso atto delle misure proposte, senza ulteriori commenti pubblici.

«Siamo al lavoro per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini e la nostra nazione». In un videomessaggio pubblicato sui canali social, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo è impegnato a «combattere la speculazione» con una serie di task force che monitorano «l'andamento dei prezzi dell'energia, della benzina, dei generi alimentari». In particolare, sulla benzina - i cui rincari si segnalano sull'onda della guerra in Iran - la premier «apre» alle richieste delle opposizioni di riattivare il meccanismo delle accise mobili, previsto già dal 2023, per frenare la corsa dei prezzi del carburante.