Case la Tuscia conquista gli stranieri | crescita record grazie a borghi qualità della vita e prezzi

La regione della Tuscia, con i suoi borghi storici e la qualità della vita, sta attirando un numero crescente di stranieri interessati all’acquisto di immobili. Viterbo, in particolare, si conferma tra le località più ricercate, grazie a prezzi competitivi e a un contesto ricco di fascino e tradizione. Questo trend testimonia l’interesse internazionale verso un’area che combina autenticità, tranquillità e valore nel tempo.

Viterbo rimane una delle località più richieste per la ricerca di case, come analizzato in precedenza. Ma c'è di più. Secondo lo studio di Gate-away.com, infatti, la provincia è anche una delle aree più desiderate dagli utenti internazionali, confermandosi come la zona più dinamica del Lazio, con. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it 1,7 milioni di euro per quattro comuni della Tuscia: "Per migliorare servizi e qualità della vita"

Un finanziamento di 1,7 milioni di euro destinato a quattro comuni della Tuscia, nell'ambito di un programma regionale di investimenti pubblici, mira a migliorare servizi e qualità della vita nella zona. Questi fondi rappresentano un'occasione significativa per sostenere lo sviluppo locale e potenziare le infrastrutture, contribuendo al benessere delle comunità coinvolte. Leggi anche: Gli oli stranieri continuano a minacciare le eccellenze della Tuscia Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. 354 - Presepe in famiglia Milena Giulianelli Rosa Corpora Villa San Giovanni in Tuscia Viterbo Il presepe è lungo circa 5 metri per una larghezza di circa 1 metro, le montagne, alcune case, i ponti, le staccionate, gli alberi e la cascata(con acqua vera) sono sta - facebook.com facebook

